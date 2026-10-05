Ребров відхилив пропозицію очолити софійський ЦСКА із зарплатою понад мільйон євро

Сергій Ребров відмовився очолити софійський ЦСКА, який пропонував українському тренеру понад мільйон євро на рік.

Про це повідомляє TribunaSofia.bg.

За інформацією видання, Ребров був одним із головних кандидатів на посаду наставника болгарської команди до того, як керівництво обрало Маркуса Гісдоля.

Попри фінансові умови, український фахівець відхилив пропозицію. Джерело стверджує, що він прагне продовжити роботу на рівні національних збірних, тому наразі не планує повертатися до клубного футболу.

Раніше Ребров тренував Динамо, Аль-Ахлі, Ференцварош та Аль-Айн, а також очолював збірну України.

Раніше у Федерації футболу Угорщини відреагували на можливе призначення Реброва тренером збірної.