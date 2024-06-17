Збірна України розгромно поступилася Румунії в першому турі Євро-2024

Збірна України розгромно програла Румунії в матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Перший тайм розпочинався з тиску українців, проте прикра помилка від Миколи Матвієнка та Андрія Луніна на 29 хвилині призвела до пропущеного м'яча.

Після цього гра стала йти під диктовку румунів. Вони могли забити ще раз прямим ударом з кутового, проте м'яч влучив у стійку. Своєю чергою в України моментів майже не було.

Другий тайм знову розпочався з тиску підопічних Сергія Реброва. І знову румуни забили дальнім ударом. Цього разу відзначився Резван Марін. І майже одразу Денис Дрегуш після кутового довів рахунок до розгромного.

Попри заміни, націлені на підсилення атаки, гостроти біля воріт суперника особливо не виникало. Перший удар збірної України в отвір воріт суперника відбувся лише на 76 хвилині. Під кінець матчу українці створили декілька небезпечних моментів, та, зрештою, Румунія впевнено довела матч до своєї перемоги.

Євро-2024, Німеччина

Група Е, 1 тур

17 червня

Румунія — Україна 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 17 Станчу, 2:0 - 53 Марін Р., 3:0 - 57 Дрегуш

Румунія: Ніце, Раціу, Дрегушін, Бурке, Банку, М. Марін (Рус 75), Р. Марін, Ман (Хаджі 62), Станчу (Раковіцан 86), Коман (Міхейле 62), Дрегуш (Пушкаш 75)

Україна: Лунін, Конопля (Тимчик 72), Забарний, Матвієнко, Зінченко, Степаненко (Бражко 62), Циганков (Ярмоленко 62), Шапаренко (Яремчук 62), Судаков (Малиновський 83), Мудрик, Довбик

Попередження: Конопля 67 — Марін Р. 79

Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.