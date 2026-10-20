Інсайдер назвав фахівців, яких Динамо розглядало на посаду головного тренера

Журналіст Михайло Співаковський розповів, кого київське Динамо розглядало на посаду наставника команди.

Про це він повідомив у програмі ТаТоТаке.

"Я можу назвати чотирьох тренерів, якими так чи інакше всерйоз цікавився президент Динамо. Це було два українці. Я, коли дізнався прізвища, був трішечки шокований. Я не міг подумати, що керівники Динамо можуть подивитися в цій бік. Це Сергій Кравченко та Владислав Лупашко.

Однак коли ми говоримо про конкретику, про дії, про спілкування, про прямі переговори між президентом і тренерами, то там не було ані Кравченка, ані Лупашка. Там було два іноземці – Едвард Йорданеску та Ненад Б'єлиця. Йорданеску був ближче за інших. За моєї інформацією, він дав добро, була попередня домовленість. В останній момент родина вмовила його не їхати у країну, яка перебуває в стані війни", – сказав Співаковський.