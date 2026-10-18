Динамо звільнило Костюка з посади головного тренера

Після поразки від Полісся (1:3) у матчі 9-го туру Української Прем'єр-ліги київське Динамо звільнило Ігоря Костюка з посади головного тренера. Відповідне рішення ухвалив президент столичного клубу Ігор Суркіс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Готувати команду до найближчих матчів чемпіонату України тимчасово буде Мацей Кендзьорек, який виконуватиме обов'язки головного тренера.

Зокрема, під його керівництвом кияни готуватимуться до поєдинку проти Кудрівки, запланованого на 23 жовтня.

Ігор Костюк очолив Динамо 17 грудня 2025 року. Під його керівництвом "біло-сині" виграли в минулому сезоні Кубок України та посіли 4 місце в Українській Прем'єр-лізі.

Цього сезону команда не змогла подолати кваліфікацію єврокубків та наразі перебуває на третій сходинці, відстаючи від лідера на вісім очок.

Серед претендентів на посаду наставника киян називають колишнього форварда Динамо Максима Шацьких.

Нагадаємо, що раніше румунський фахівець Едвард Йорданеску міг очолити киян. Він спочатку погодився, проте згодом відповів відмовою після розмови з родиною – головним фактором стала війна в Україні.