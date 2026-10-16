Я готовий до такої можливості: Шацьких може очолити Динамо

Колишній форвард київського Динамо Максим Шацьких заявив про готовність і бажання очолити "біло-синіх".

Про це він розповів в інтерв'ю Tribuna.uz.

"Звичайно, я дуже хотів би працювати в цьому клубі. Зрештою, я присвятив йому десять років свого життя. Тому, звичайно, це одна з моїх мрій і бажань. Я готовий до такої можливості вже зараз.

Тому, навіть у нинішній ситуації, у мене є величезне бажання працювати в суперклубі, досягати високих результатів і здобувати нагороди разом із командою. У мене сильне бажання", – сказав Шацьких.