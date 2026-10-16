Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Я готовий до такої можливості: Шацьких може очолити Динамо

Денис Іваненко — 16 жовтня 2026, 14:15
Я готовий до такої можливості: Шацьких може очолити Динамо
Максим Шацьких
Facebook

Колишній форвард київського Динамо Максим Шацьких заявив про готовність і бажання очолити "біло-синіх".

Про це він розповів в інтерв'ю Tribuna.uz.

"Звичайно, я дуже хотів би працювати в цьому клубі. Зрештою, я присвятив йому десять років свого життя. Тому, звичайно, це одна з моїх мрій і бажань. Я готовий до такої можливості вже зараз.

Тому, навіть у нинішній ситуації, у мене є величезне бажання працювати в суперклубі, досягати високих результатів і здобувати нагороди разом із командою. У мене сильне бажання", – сказав Шацьких.

Як повідомляє Eurasia Football, Динамо розглядає такий розвиток подій. Узбецький фахівець може очолити київський клуб у 2027 році.

Наразі "біло-синіх" тренує Ігор Костюк. Останнім часом команда покращила результати, проте непрохід до основного раунду жодного з єврокубків залишає його позиції у клубі дещо хиткими.

Нагадаємо, що раніше румунський фахівець Едвард Йорданеску міг очолити киян. Він спочатку погодився, проте згодом відповів відмовою після розмови з родиною – головним фактором стала війна в Україні.

Наступний поєдинок "біло-сині" проведуть 18 жовтня проти Полісся. Він має розпочатись о 13:00.

Читайте також :
Сподіваюсь, що судді не зламають гру у Житомирі: Баранов – про майбутній матч Полісся проти Динамо
Динамо Київ Максим Шацьких

Динамо Київ

Сподіваюсь, що судді не зламають гру у Житомирі: Баранов – про майбутній матч Полісся проти Динамо
Полісся – Динамо: коли та де дивитися центральний матч 9-го туру УПЛ
Полісся проти Динамо, випробування для Шахтаря та дуель Скрипника і Григорчука: анонс 9 туру УПЛ
Будинок ще одного гравця Динамо постраждав внаслідок російської атаки
Російська атака на Київ: дрон влучив у ЖК, де мешкає півзахисник Динамо

Останні новини