При всій повазі до Шацьких: Кравець назвав тренера, який має очолити Динамо

Колишній форвард київського Динамо Артем Кравець розповів, кого вважає найкращим кандидатом на посаду головного тренера "біло-синіх" після відставки Ігоря Костюка.

Своїми думками він поділився на власному ютуб-каналі.

"Я бачу одного кандидата, про якого йшлося. Це Сергій Кравченко. Поясню дуже просто чому. Я його досить добре знаю. Це людина, яка робитиме все можливе та неможливе. Якщо буде підтримка, якщо йому дадуть нормально працювати і не заважатимуть, гадаю, він зможе підняти Динамо. Ну, принаймні, на друге місце. Для мене Кравченко – це єдиний нормальний варіант, вибачте, при всій повазі до Шацьких", – сказав Кравець.

Зазначимо, що Ігоря Костюка звільнили після поразки від Полісся (1:3). Виконувачем обов'язків головного тренера киян став Мацей Кендзьорек.

Сергій Кравченко наразі є асистентом Руслана Ротаня в Поліссі. Під час ігрової кар'єри він провів 16 поєдинків у складі Динамо.

Наступним суперником "біло-синіх" стане Кудрівка. Матч відбудеться 23 жовтня та після змін у розкладі має розпочатись о 13:00.