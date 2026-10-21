Стало відомо, хто доєднається до тренерського штабу Кендзьорека у Динамо – ЗМІ
До тренерського штабу Мацея Кендзьорека доєднається його земляк Даніель Войташ.
Про це повідомляє Meczyki.pl.
Як зазначається, польський наставник киян почав формувати свій штаб, й Войташ має увійти до нього.
За даними видання, 44-річний фахівець вже перебуває у дорозі до Києва. Динамо відправило за ним транспорт.
Варто зазначити, що Войташа напередодні звільнили з Радом'яка, де він виконував роль асистента протягом року. До цього він працював у таких командах, як Легія Варшава, Вігри Сувалки, Сталь Мелець, Корона Кєльце, Одра Ополе, Стоміл, Заглембє Сосновець та Полонія Битом.
Додамо, що Войташ працював близько 80 днів аналітиком у збірній Польщі у 2024 році, коли командою керував Міхал Пробеж.
Нагадаємо, що Ігоря Костюка звільнили після поразки від Полісся (1:3). Виконувачем обов'язків головного тренера киян став Мацей Кендзьорек.
Наступним суперником "біло-синіх" стане Кудрівка. Матч відбудеться 23 жовтня та після змін у розкладі має розпочатись о 13:00.