Ребров покинув збірну України з футболу

Сергій Ребров більше не є головним тренером збірної України з футболу.

Про це повідомляє УАФ.

В Українській асоціації футболу подякували 51-річному спеціалісту за роботу національній команді, яку він очолював із літа 2023-го.

"Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної", – заявив президент УАФ Андрій Шевченко.

Попри це, Ребров продовжує бути частиною колективу УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", – сказав Ребров.

Зазначається, що нового головного тренера збірної України представлять пізніше.

Відзначимо, що "синьо-жовті" провели під його керівництвом 34 матчі. Ребров вивів команду на Євро-2024, де "синьо-жовті" не змогли вийти з групи. Також він не зміг вивести Україну на чемпіонат світу-2026, де у рамках плейоф відбору його підопічні без шансів поступилися збірній Швеції (1:3).