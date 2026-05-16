Від улюбленця фанатських секторів до ізгоя: як Сергій Ребров знищив свою репутацію

Коли здавалося, що дна досягнуто – знизу постукали

"Наш герой – Сергій Ребров", – говорилося в одній із найзнаменитіших "зарядів" (кричалок) ультрас київського Динамо.

Безперечно Ребров для уболівальників київського Динамо був іконою. Його любили, напевне, більше за Андрія Шевченка.

І було за що.

Нападник був одним із головних творців останньої легендарної команди Лобановського в кінці 90-х. А за кілька років до того, саме він забив переможний гол у ворота московського Спартака в Лізі чемпіонів.

Після тріумфального успіху Динамо в 1999-му, коли підопічні Лобановського за неймовірних обставин зупинилися у кроці від фіналу найпрестижнішого євротурніру, команду почали покидати її лідери — Олег Лужний поїхав до Лондона, Андрій Шевченко — до Мілана. Тоді саме Ребров став лідером команди, її головною зіркою для європейської спільноти.

Не затьмарив популярність Реброва і його вояж до казанського Рубіна. Тоді нападник вкрай розсварився з Йожефом Сабо і покинув Динамо. Повернувся "наш герой" у структуру фактично рідної команди вже як наставник, розпочавши тренерську кар'єру з молодіжної команди помічником Володимира Мунтяна. Уже тоді почав впроваджувати сучасні методики та підходи до тренувань. Далі було Динамо-2, де він також був асистентом головного тренера. Трохи згодом Реброва-тренера покликав своїм помічником у першій команді Юрій Сьомін.

Шанс очолити головну команду Динамо трапився у 2014-му, після відставки Олега Блохіна, помічником якого і був Ребров. Спочатку в статусі виконувача обов'язків, а потім без усяких умовностей головного тренера.

Реброву першому з часів Лобановського вдалося вивести команду у плейоф Ліги чемпіонів. Нехай жодна з команд Реброва не демонструвала яскравої гри, але давала результат.

Фанати обожнювали Реброва.

На закордонному тренерському вояжі зупинятися не будемо. Наставник тричі поспіль привів до чемпіонства Ференцварош, уперше вивів команду зі столиці Угорщини в Лігу чемпіонів.

Усе це супроводжувалося величезною підтримкою та гордістю на Батьківщині.

Після дворічного вояжу Реброва в Саудівську Аравію (Аль-Айн) тренера врешті вмовляють очолити головну команду країни. Як повідомляли тоді медіа, пропозицію очолити збірну тренер отримав ще в 2021-му, проте відмовив, позаяк щойно підписав контракт з Аль-Айном.

Уже після початку повномасштабної війни в Україні збірна не змогла потрапити на чемпіонат світу, у вирішальному матчі українські футболісти поступилися Вельсу. Долю Олександра Петракова було вирішено.

У травні Ребров стає головним тренером головної команди країни. Країни, яка веде криваву війну проти Росії. Ребров має тотальну підтримку від уболівальників – немов месія. Від керманича чекають чуда – тобто результату.

Як ми знаємо, результату досягти не вдалося. Спочатку збірна України все ж пролізла на Євро-2024, де з тріском провалилася в першій же грі проти середняка Румунії.

Питань до головного тренера з кожною грою ставало все більше. І не лише футбольних. Ребров часто під час пресконференцій переходив на відверте хамство та образи на адресу журналістів. Головним посилом спеціаліста було, мовляв, ви нічого не розумієте у футболі, тому і не ставте питань.

Результати погіршувалися, а Ребров почав втрачати підтримку навіть найвідданіших прихильників. Мастила у вогонь підливав і нефутбольний аспект – Ребров був креатурою тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, з яким вони до того ж куми, про що головний тренер розказував в інтерв'ю Роману Бебеху.

Збірна України провалювала турнір за турніром, а в українській політиці розгорався корупційний скандал, відомий як Міндічгейт, до якого, за джерелами УП, причетний Єрмак. Тоді-то Реброву й почали згадувати тихе й комфортне життя в Іспанії, у той час як в Україні щодня гинуть люди – і на фронті, і цивільні.

Наразі важко сказати, чи вплинули відставка Єрмака та подальші кримінальні справи на рішення Реброва покинути збірну, проте відходу тренера футбольне суспільство раділо.

І поступово почало забувати…

Однак сам Ребров вирішив нагадати про себе. Колишній тренер збірної вніс заставу у розмірі 30 млн гривень за свого кума, того самого Єрмака, якому висунули підозру в корупції.

В Україні відсутній як клас інститут репутації, має українське суспільство дар швидко забувати резонансні події, але цей випадок досить унікальний, принаймні для вітчизняного спорту – екскерманич збірної України примудрився заляпатись лайном у надзвичайно важкі історично часи та буде асоціюватися для більшості не легендарними голами та перемогами, а заставою для Єрмака.

Якщо футбольні результати та негативний образ забудуться швидко, то кейс з Єрмаком – подія національного масштабу. Навряд чи Реброву це пробачать.

І точно не пробачать ті, хто його обожнював та підтримував. Фанатські сектори. Чимало представників яких загинуло на війні...