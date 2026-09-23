Я змінив рішення: іноземний тренер пояснив, чому зірвалась співпраця з Динамо

Колишній тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску висловився про пропозицію очолити київське Динамо.

Його слова передає Sport.ro.

Фахівець розповів, що спочатку погодився стати наставником "біло-синіх". Однак після розмови з родиною він змінив рішення.

"Це була дуже приваблива пропозиція, звичайно, справжній виклик для будь-якого тренера. Я прийняв її, спочатку сказав принципове "так", але залишив за собою можливість перед остаточною згодою поговорити з сім'єю. Я змінив рішення, з жалем і вибачаюсь", – заявив Йорданеску.

Зазначимо, що останнім місцем роботи румунського тренера була варшавська Легія. Він залишив польську команду в жовтні 2025 року.

Фахівець очолював також збірну Румунії на Євро-2024, яка на тому турнірі розгромила Україну (3:0). Згодом "синьо-жовті" проявляли до нього інтерес, про що зізнавався сам Йорданеску.

Нагадаємо, що наразі Динамо посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Біло-сині" набрали 13 очок, відстаючи від лідерів на п'ять залікових балів при грі в запасі.