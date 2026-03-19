Харлан і її наречений розкрили стать майбутньої дитини

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан разом зі своїм коханим, італійським спортсменом Луїджі Самеле поділилися важливою новиною зі своїми прихильниками.

Пара офіційно оголосила стать майбутньої дитини, інтригуюче написавши у соцмережах:

"Ми готові розкрити наш секрет".

Згодом стало відомо, що зіркові фехтувальники очікують на народження дівчинки.

Нагадаємо, у лютому титулована українська спортсменка поділилася зворушливою новиною про вагітність.

Читайте також : Відео Ексзірка української гімнастики оголосила про вагітність і розкрила стать майбутньої дитини

Харлан наразі проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який зробив пропозицію руки та серця.

Раніше українська фехтувальниця поділилася зворушливими кадрами відпочинку з Болоньї, а також з ефектної фотосесії з животиком.