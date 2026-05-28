Потроху все стає на свої місця: вагітна Харлан показала, як готується до народження дитини
Легендарна українська фехтувальниця Ольга Харлан продовжує ділитися найтеплішими моментами свого життя в очікуванні народження дитини.
Спортсменка опублікувала у соцмережах атмосферну серію кадрів, на яких показала себе з уже помітним животиком, а також процес підготовки дитячої кімнати.
Ольга продемонструвала акуратно облаштований простір для майбутнього малюка, зібране дитяче ліжечко та особливу деталь, яка найбільше розчулила фанатів – пледик, який вона зв'язала власноруч.
Публікацію Харлан коротко, але дуже ніжно підписала:
"Потроху все стає на свої місця".
Нагадаємо, у лютому титулована українська спортсменка поділилася зворушливою новиною про вагітність.
Напередодні пара милим постом розкрила фанатам стать майбутньої дитини.