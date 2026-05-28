Потроху все стає на свої місця: вагітна Харлан показала, як готується до народження дитини

Легендарна українська фехтувальниця Ольга Харлан продовжує ділитися найтеплішими моментами свого життя в очікуванні народження дитини.

Спортсменка опублікувала у соцмережах атмосферну серію кадрів, на яких показала себе з уже помітним животиком, а також процес підготовки дитячої кімнати.

Ольга продемонструвала акуратно облаштований простір для майбутнього малюка, зібране дитяче ліжечко та особливу деталь, яка найбільше розчулила фанатів – пледик, який вона зв'язала власноруч.

Публікацію Харлан коротко, але дуже ніжно підписала:

"Потроху все стає на свої місця".

Нагадаємо, у лютому титулована українська спортсменка поділилася зворушливою новиною про вагітність.

Напередодні пара милим постом розкрила фанатам стать майбутньої дитини.