Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Потроху все стає на свої місця: вагітна Харлан показала, як готується до народження дитини

Богдан Войченко — 28 травня 2026, 12:25
Instagram
Потроху все стає на свої місця: вагітна Харлан показала, як готується до народження дитини

Легендарна українська фехтувальниця Ольга Харлан продовжує ділитися найтеплішими моментами свого життя в очікуванні народження дитини.

Спортсменка опублікувала у соцмережах атмосферну серію кадрів, на яких показала себе з уже помітним животиком, а також процес підготовки дитячої кімнати.

Ольга продемонструвала акуратно облаштований простір для майбутнього малюка, зібране дитяче ліжечко та особливу деталь, яка найбільше розчулила фанатів пледик, який вона зв'язала власноруч.

Публікацію Харлан коротко, але дуже ніжно підписала:

"Потроху все стає на свої місця".

Нагадаємо, у лютому титулована українська спортсменка поділилася зворушливою новиною про вагітність.

Читайте також :
Фото Колишня українська гімнастка зачарувала ніжними фото під час вагітності

Напередодні пара милим постом розкрила фанатам стать майбутньої дитини.

вагітність фехтування Ольга Харлан Lifestyle