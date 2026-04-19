Харлан показала ніжний відпочинок у горах: вагітна чемпіонка поділилася фото з коханим

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилася зворушливими кадрами з відпочинку, який вона провела разом зі своїм коханим, італійським спортсменом Луїджі Самеле.

Пара вирушила у невелику подорож на авто до гір, де вирішила зробити паузу від міського ритму та насолодитися спокоєм і природою.

На опублікованих фото Ольга Харлан показала не лише мальовничі краєвиди, а й себе у ніжному образі – з помітним округлим животиком, що додало кадрам особливої атмосфери.

Світлини передають відчуття гармонії, затишку та внутрішнього балансу, які спортсменка, схоже, знайшла під час цієї подорожі разом із Луїджі Самеле.

"Свіже повітря, гори і родина. Ідеальний reset", – підписала публікацію Харлан.

Нагадаємо, у лютому титулована українська спортсменка поділилася зворушливою новиною про вагітність.

Напередодні пара милим постом розкрила фанатам стать майбутньої дитини.