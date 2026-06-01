Не віриться, що це відбувається: вагітна Харлан розчулила фанатів особливими фото
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан продовжує ділитися з підписниками особливими моментами одного з найважливіших періодів у своєму житті.
Українська спортсменка опублікувала зворушливу чорно-білу фотосесію, на якій позує з уже помітним вагітним животиком. Незабаром Харлан вперше стане мамою, тому кожен новий допис викликає великий інтерес серед її шанувальників.
Особливу увагу на світлинах привернув маленький, але дуже символічний аксесуар — дитячі пінетки, які майбутня мама тримала в руках.
Як зізналася сама Ольга, цей подарунок для майбутньої дитини власноруч зв'язала її мама.
"Я так тішуся цим маленьким речам. І досі не віриться, що я проходжу цей особливий шлях. P.S. Ці крихітні пінетки зв'язала моя мама. Милота ж, дякую, мамуся", — написала Харлан.
