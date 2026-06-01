Не віриться, що це відбувається: вагітна Харлан розчулила фанатів особливими фото

Богдан Войченко — 1 червня 2026, 10:00
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан продовжує ділитися з підписниками особливими моментами одного з найважливіших періодів у своєму житті.

Українська спортсменка опублікувала зворушливу чорно-білу фотосесію, на якій позує з уже помітним вагітним животиком. Незабаром Харлан вперше стане мамою, тому кожен новий допис викликає великий інтерес серед її шанувальників.

Особливу увагу на світлинах привернув маленький, але дуже символічний аксесуар — дитячі пінетки, які майбутня мама тримала в руках.

Як зізналася сама Ольга, цей подарунок для майбутньої дитини власноруч зв'язала її мама.

"Я так тішуся цим маленьким речам. І досі не віриться, що я проходжу цей особливий шлях. P.S. Ці крихітні пінетки зв'язала моя мама. Милота ж, дякую, мамуся", — написала Харлан.

Нагадаємо, у лютому титулована українська спортсменка поділилася зворушливою новиною про вагітність.

Не так давно пара милим постом розкрила фанатам стать майбутньої дитини.

Харлан напередодні також показала, як облаштувала кімнату для первістка.

