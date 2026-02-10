Українська правда
Малиновський – про заборону шолома Гераскевича на Іграх-2026: Їх убила російська терористична держава

Софія Кулай — 10 лютого 2026, 10:56
Малиновський – про заборону шолома Гераскевича на Іграх-2026: Їх убила російська терористична держава
Руслан Малиновський
Getty Images

Півзахисник збірної України та італійського Дженоа Руслан Малиновський відреагував на рішення МОК щодо особливого шолома скелетоніста Владислава Гераскевича, на якому зображені українські атлети, яких убила Росія.

Своєю думкою футболіст поділився у коментарях під публікацією BBC Sport.

Атакувальний гравець "грифонів" зазначив, що усі вони були спортсменами, але повномасштабна війна забрала їх життя. Також Малиновський звернувся до редакції видання.

"Вони – спортсмени. Їх убила російська терористична держава. Змініть своїх редакторів", – написав Руслан.

Нагадаємо, що у спеціальному шоломі 27-річний скелетоніст провів свої перші тренування на Олімпійських іграх-2026. На що миттєво відреагував Міжнародний олімпійський комітет. МОК заборонив Владиславу використовувати цей шолом.

Президент України Володимир Зеленський підтримав Гераскевича та подякував за сміливу позицію. НОК України закликав МОК дозволити Владиславу використовувати цей символічний шолом на Іграх.

Раніше український спортсмен вже отримував попередження від МОК з вимогою утриматися від будь-яких публічних протестів проти Росії під час Олімпіади-2026.

Гераскевич назвав імена всіх убитих спортсменів, які зображені на його шоломі
