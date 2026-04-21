Правдиві історії можуть надихати: Харлан стане героїнею художнього фільму

В Україні готують фільм про дворазову олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан.

Авторкою сценарію стрічки про видатну фехтувальницю є Марія Ткачук. Сценарним супервайзером став голлівудський сценарист Стів Каплан.

Це буде ігровий повнометражний фільм, який створюється у жанрі байопіку та спортивної драми. Він зосередиться не лише на гучних перемогах спортсменки, а й на її особистій драмі, внутрішній боротьбі та протидії російській агресії.

"Моя історія не тільки про спорт чи боротьбу – вона про вибір, про витримку, про моменти, які ламають, і про силу, яка дозволяє піднятися. Я хочу, щоб ми разом передали це максимально чесно, без прикрас, але з великою вірою в те, що правдиві історії можуть надихати. Я очікую, що наш фільм стане не просто переказом фактів, а живою емоцією, щоб кожен, хто його побачить, відчув енергію, яку я не раз знаходила в критичні моменти, і зрозумів, що ми всі здатні пройти через багато, якщо не здаємося", – сказала Харлан.

Зазначається, що наразі розробку подали на конкурсній основі державного проєкту "Тисячовесна" у секцію складно-постановочних фільмів. Прем'єра стрічки запланована на початок 2027 року.

