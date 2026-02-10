Нагадує світові, що таке сучасна Росія: Зеленський подякував Гераскевичу за спеціальний шолом на Олімпіаді-2026

Президент України Володимир Зеленський подякував українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу за спеціальний дизайн шолома, в якому він провів першу тренувальну сесію на Олімпійських іграх 2026.

Про це Зеленський написав у себе в Telegram.

Зауважимо, що на шоломі зображені українські атлети, які загинули внаслідок російського вторгнення.

"Дякую прапороносцю нашої збірної на зимовій Олімпіаді Владиславу Гераскевичу за те, що нагадує світові ціну нашої боротьби. Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися "політичною акцією на спортивних змаганнях". Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне", – написав президент.

Додамо, що напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив йому використовувати цей шолом на тренуваннях та змаганнях під час Олімпійських ігор 2026.

Нагадаємо, що раніше Владислав повідомляв, що отримував попередження від МОК з вимогою утриматися від будь-яких публічних протестів проти російської агресії під час Ігор.

Зазначимо, що під час тренувальної сесії у першій спробі Владислав показав п'ятий результат (56,47 секунди), а у другій – став третім, подолавши дистанцію за 56,58 секунди. Перший його змагальний старт розпочнеться 12 лютого о 10:30 за Києвом.

Загалом для Гераскевича це третя Олімпіада у кар'єрі. На Іграх-2018 він став 12-м, а в Пекіні-2022 – 18-м.