Він пробіг 12 кілометрів, – тренер Ліона здивував показником Яремчука
Головний тренер Ліона Паулу Фонсека вкотре висловився про Романа Яремчука, який став зимовим новачком команди.
Його цитує сайт французького клубу.
Португальський наставник "ткачів" розповів про високу фізичну підготовку українського форварда, який долає надзвичайно довгу дистанцію на полі, як для нападника.
"Роман прийшов, і я думав ставити його у стартовий склад пізніше, але зрештою довелося почати з ним раніше. Роман був гравцем, який пробіг найбільшу відстань з високою інтенсивністю. Він пробіг 12 кілометрів, що дуже багато для нападника.
І нам пощастило, що у нас є молоді гравці, які є сюрпризом для всіх, як Ремі. Якби у нас не було Ремі, було б дуже складно", – сказав Фонсека.
Раніше коуч Ліона зізнавався, що такого гравця його команді бракувало у першій частині сезону-2025/26.
Нагадаємо, що Яремчук приєднався до Ліона на початку лютого 2026 року. Українець гратиме за клуб Ліги 1 на правах оренди до закінчення цього сезону.
Роман дебютував за "ткачів" у матчі 23-го туру Ліги 1 проти Страсбура (1:3), коли з'явився на полі на 58-й хвилині. Вже на 59-й нападник оформив асист за нову команду. Він став п'ятим українським легіонером, який віддав гольову передачу у французькій першості.
Свій дебютний гол львів'янин забив у чвертьфіналі Кубку Франції у ворота Ланса. Попри це Ліон вибув із турніру після серії пенальті.