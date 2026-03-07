Він пробіг 12 кілометрів, – тренер Ліона здивував показником Яремчука

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека вкотре висловився про Романа Яремчука, який став зимовим новачком команди.

Його цитує сайт французького клубу.

Португальський наставник "ткачів" розповів про високу фізичну підготовку українського форварда, який долає надзвичайно довгу дистанцію на полі, як для нападника.

"Роман прийшов, і я думав ставити його у стартовий склад пізніше, але зрештою довелося почати з ним раніше. Роман був гравцем, який пробіг найбільшу відстань з високою інтенсивністю. Він пробіг 12 кілометрів, що дуже багато для нападника.

І нам пощастило, що у нас є молоді гравці, які є сюрпризом для всіх, як Ремі. Якби у нас не було Ремі, було б дуже складно", – сказав Фонсека.