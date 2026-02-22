Українська правда
Осер без шансів поступився Ренну у 23 турі Ліги 1

Денис Іваненко — 22 лютого 2026, 18:26
У неділю, 22 лютого, продовжився 23-й тур чемпіонату Франції з футболу.

У стартовій зустрічі ігрового дня зустрічались Осер і Ренн. Гості вважались фаворитами протистояння, що й довели на полі.

Вони вже в першому таймі забезпечили собі комфортний гандикап, забивши три м'ячі. Господарі у другій половині зустрічі намагались відігратись, проте так і не записали у свій актив бодай гол престижу – 0:3.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
23 тур, 22 лютого

Осер – Ренн 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 20 Камара, 0:2 – 22 Леполь, 0:3 – 45 Камара

Пізніше будуть зіграні ще чотири поєдинки протягом 22 лютого. Зокрема, 14-ту поспіль перемогу в усіх турнірах спробує здобути Ліон Романа Яремчука в матчі проти Страсбурга.

Напередодні відбулись інші матчі Ліги 1. Зокрема, 21 лютого, ПСЖ з Іллею Забарним розгромив Мец.

