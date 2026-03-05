Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Яремчук відзначився дебютним голом за Ліон

Олексій Мурзак — 5 березня 2026, 23:49
Яремчук відзначився дебютним голом за Ліон
Роман Яремчук
ФК Ліон

Український форвард Ліона Рома Яремчук забив свій дебютний гол за французький клуб.

Це сталося у матчі 1/4 фіналу Кубку Франції проти Ланса. На 67-й хвилині Роман за рахунку 0:2 на користь суперника скоротив відставання, замкнувши у штрафному навіс від партнера з лівого флангу.

Зазначимо, що українець другий матч поспіль потрапляє у стартовий склад команди, у попередньому поєдинку проти Марселя в межах Ліги 1 він також з'явився на полі з перших хвилин.

Нагадаємо, що Яремчук приєднався до Ліона на початку лютого 2026 року. Українець гратиме за клуб Ліги 1 на правах оренди до закінчення цього сезону.

Роман дебютував за "ткачів" у матчі 23-го туру Ліги 1 проти Страсбура (1:3), коли з'явився на полі на 58-й хвилині. Вже на 59-й нападник оформив асист за нову команду.  Тепер на його рахунку 1 гол та 1 асист у трьох зіграних матчах за Ліон.

Ліон Роман Яремчук

Ліон

Яремчук вийде у старті Ліона на матч 1/4 Кубку Франції проти Ланса
Таких гравців нам бракувало, – тренер Ліона розповів про вплив Яремчука на команду
Фонсека назвав єдиного лідера, який не побоявся протистояти Росії
Яремчук став п'ятим українцем, хто відзначався асистом у Лізі 1
Фонсека – про поразку Ліона: Уся команда провела не найкращий матч

Останні новини