Таких гравців нам бракувало, – тренер Ліона розповів про вплив Яремчука на команду

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека розповів про зміни у команді, які відбулись із приходом українського форварда Романа Яремчука.

Його цитує сайт французького клубу.

Португальський наставник зазначив, що 30-річний нападник посилив якість гри команди у штрафному майданчику. За словами Фонсеки, гравців такого профайлу бракувало Ліону у першій частині сезону-2025/26.

"З Яремчуком ми посилили якість гри в штрафному майданчику. Таких гравців нам бракувало в першій половині сезону, тепер ми стали сильнішими в атаці", – заявив коуч Ліона.

Нагадаємо, що Яремчук приєднався до Ліона на початку лютого 2026 року. Українець гратиме за клуб Ліги 1 на правах оренди до закінчення цього сезону.

Роман дебютував за "ткачів" у матчі 23-го туру Ліги 1 проти Страсбура (1:3), коли з'явився на полі на 58-й хвилині. Вже на 59-й нападник оформив асист за нову команду. Він став п'ятим українським легіонером, який віддав гольову передачу у французькій першості.

Яремчук вже взяв участь у 3-х зустрічах за Ліон (1 результативний пас).

Додамо, що наступний поєдинок команда Фонсеки проведе сьогодні, 5 березня, коли прийме Ланс у чвертьфіналі Кубку Франції. Початок – о 22:10 (за Києвом). У цьому протистоянні визначиться останній півфіналіст турніру. У наступну стадію вже пройшли Тулуза, Ніцца та Страсбур.