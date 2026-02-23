Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Яремчук став п'ятим українцем, хто відзначався асистом у Лізі 1

Сергій Шаховець — 23 лютого 2026, 22:06
Яремчук став п'ятим українцем, хто відзначався асистом у Лізі 1
Роман Яремчук
ФК Ліон

Український форвард Ліона Роман Яремчук став п'ятим українцем в елітному дивізіоні Франції, хто віддавав гольові передачі.

Раніше по одному асисту віддавали Олександр Заваров (Нансі), Едуард Соболь (Страсбур), Руслан Малиновський (Марсель), а три гольові передачі на свій рахунок записав Данило Ігнатенко, який виступав за Бордо.

Загалом у французькій Лізі 1 до приходу Яремчука виступало 10 українських легіонерів. Проте Сергію Скаченку (Мец), Іллі Забарному (ПСЖ), Павлу Яковенку (Сошо), Юрію Яковенку (Аяччо), Миколі Кухаревичу (Труа) та голкіперу Максиму Левицькому не вдавалося віддати гольовий пас.

Нагадаємо, що Роман Яремчук приєднався до команди Пауло Фонсеки на початку лютого 2026 року. Форвард збірної України гратиме за Ліон на правах оренди до завершення сезону.

Роман дебютував за "ткачів" у матчі 23-го туру Ліги 1 проти Страсбура (1:3), коли з'явився на полі на 58-й хвилині. Вже на 59-й нападник оформив асист за нову команду.

Свій наступний поєдинок Ліон зіграє 1 березня проти Марселя в мехаж 24 туру Ліги 1.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ліон Роман Яремчук

Роман Яремчук

Яремчук відзначився асистом за Ліон у матчі проти Страсбура
Ледь не оштрафував Яремчука на 100 євро: зірковий гравець Ліона карав одноклубників за запізнення
Відома зарплата Яремчука у Ліоні: скільки зароблятиме українець
Ти повернешся ще сильнішим: Яремчук підтримав Зінченка, який отримав важку травму
Він у хорошій формі: Фонсека – про можливий дебют Яремчука в матчі проти Ніцци

Останні новини