Яремчук став п'ятим українцем, хто відзначався асистом у Лізі 1

Український форвард Ліона Роман Яремчук став п'ятим українцем в елітному дивізіоні Франції, хто віддавав гольові передачі.

Раніше по одному асисту віддавали Олександр Заваров (Нансі), Едуард Соболь (Страсбур), Руслан Малиновський (Марсель), а три гольові передачі на свій рахунок записав Данило Ігнатенко, який виступав за Бордо.

Загалом у французькій Лізі 1 до приходу Яремчука виступало 10 українських легіонерів. Проте Сергію Скаченку (Мец), Іллі Забарному (ПСЖ), Павлу Яковенку (Сошо), Юрію Яковенку (Аяччо), Миколі Кухаревичу (Труа) та голкіперу Максиму Левицькому не вдавалося віддати гольовий пас.

Нагадаємо, що Роман Яремчук приєднався до команди Пауло Фонсеки на початку лютого 2026 року. Форвард збірної України гратиме за Ліон на правах оренди до завершення сезону.

Роман дебютував за "ткачів" у матчі 23-го туру Ліги 1 проти Страсбура (1:3), коли з'явився на полі на 58-й хвилині. Вже на 59-й нападник оформив асист за нову команду.

Свій наступний поєдинок Ліон зіграє 1 березня проти Марселя в мехаж 24 туру Ліги 1.