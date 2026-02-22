Яремчук відзначився асистом за Ліон у матчі проти Страсбура

Український нападник Ліона Роман Яремчук відзначився асистом у матчі проти Страсбура.

Роман зʼявився на полі на 58-й хвилині зустрічі, коли його команда програвала із рахунком 0:2. Вже на 59-й хвилині нападник віддав асист.

Українець тільки-но отримав мʼяч на лівому і вже за лічені секунди здійснив результативну дію. Форвард прострілив на Корантена Толіссо, який потужним ударом скоротив відставання.

Для українця це перша результативна дія у складі "ткачів".

Нагадаємо, що Яремчук доєднався до французького гранда на правах оренди до кінця поточного сезону-2025/26. Також у домовленості між Ліоном та грецьким Олімпіакосом є опція викупу гравця за 5 мільйонів євро.

Роман вже дебютував за нову команду у матчі Ліги 1 проти Ніцци, у якому Ліон здобув перемогу з рахунком 2:0. Український форвард вийшов на заміну на 81-й хвилині гри.