Яремчук відзначився голом за Ліон у матчі проти Ренна в межах 32 туру Ліги 1

Український форвард Роман Яремчук відзначився черговим голом за Ліон в межах чемпіонату Франції.

Нападник "ткачів" зрівняв рахунок у поєдинку проти Ренна в межах 32 туру Ліги 1.

Як відомо, у попередньому турі Роман оформив дубль у ворота Осера.

Зазначимо, за підсумками 31 туру Роман, а також його земляк Ілля Забарний, який захищає кольори ПСЖ, потрапили до символічної збірної Ліги 1.

Нагадаємо, що Яремчук на правах оренди приєднався до Ліона на початку лютого 2026 року. На рахунку нападника вже 5 голів та 1 асист в 12 матчах.