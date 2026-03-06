Все вирішила серія пенальті: Ліон з голом Яремчука поступився Лансу в 1/4 фіналу Кубку Франції

У четвер, 5 березня, відбувся черговий матч 1/4 фіналу Кубку Франції, у якому Ліон програв Лансу.

В основний час команди сильнішого не виявили, зігравши 2:2.

У складі "ткачів" свій дебютний гол забив український нападник Роман Яремчук. На 67-й хвилині за рахунку 0:2 на користь суперника він скоротив відставання, замкнувши у штрафному навіс від партнера з лівого флангу, а вже у компенсований арбітром час Імбер зміг відновити паритет та перевести гру в серію пенальті.

В 11-метровій лотереї влучнішими виявилися гравці Ланса, які переграла господарів поля з рахунком 5:4 та вирвали останню путівку в 1/2 фіналу турніру. Єдиний незабитий пенальті був у виконанні Ніакате.

Кубок Франції з футболу

Чвертьфінал

5 березня

Ліон – Ланс 2:2 (0:2) 4:5 по пен

Голи: 0:1 – 23 Товен, 0:2 – 45+1 Сіма, 1:2 – 67 Яремчук, 2:2 – 90+4 Імбер

Нагадаємо, вчора, 4 березня, Ніцца у серії пенальті вибила Лор'ян, Марсель вилетів від Тулузи, а Страсбур здолав Реймс.