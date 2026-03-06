Ми такі ж великі, як наші мрії: у Ліоні особливо зустріли Яремчука після першого голу

Український нападник Роман Яремчук пережив особливий момент у складі Ліона, забивши свій перший гол за нову команду, а після матчу показав символічний жест від клубу, який одразу зворушив уболівальників.

Яремчук відзначився у чвертьфінальному матчі Кубка Франції проти Ланса. На 67-й хвилині українець вдало зіграв на другому поверсі – після навісу Ремі Імбера він головою відправив м'яч у ворота і скоротив відставання своєї команди. На жаль, у серії пенальті "ткачі" поступилися із рахунком 4:5.

Для українського форварда цей м'яч став першим у футболці ліонського клубу, тому подія набула особливого значення. Після гри Яремчук зайшов у соцмережі та поділився світлиною, яку для нього підготував клуб.

На фото – ще зовсім юний Роман у формі Динамо Київ. Саме з київської академії колись починався шлях нападника до великого футболу. Під знімком була коротка, але дуже символічна фраза:

"Ми такі ж великі, як наші мрії".

Нагадаємо, Яремчук приєднався до Ліона на початку лютого 2026 року. Українець гратиме за клуб Ліги 1 на правах оренди до закінчення цього сезону.

Роман дебютував за "ткачів" у матчі 23-го туру Ліги 1 проти Страсбура (1:3), коли з'явився на полі на 58-й хвилині. Вже на 59-й нападник оформив асист за нову команду. Тепер на його рахунку 1 гол та 1 асист у трьох зіграних матчах за Ліон.