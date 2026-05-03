Фонсека – про Яремчука: Вже адаптувався і додає команді нові якості

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека оцінив значення Романа Яремчука для своєї команди.

Слова 53-річного португальця цитує сайт Ліона.

На думку тренера, український форвард успішно інтегрувався в його ігрову схему та демонструє суттєвий прогрес.

"Роман Яремчук тут, тому що я вважаю, що він має здібності та якості, щоб бути нашим номером 9. Він грає на позиції, яка вимагає часу для адаптації. Думаю, він уже адаптувався. Спочатку Яремчук грав у дуже напружених матчах, але поступово прогресував у нашій команді. Це той гравець, який здатний вирішувати результат матчів. Він додав команді тих якостей, яких у нас раніше не було", – сказав Фонсека.

Нагадаємо, що Роман Яремчук приєднався до Ліону на початку лютого 2026 року. Його контракт належить грецькому Олімпіакосу.

На рахунку 30-річного нападника 4 голи та 1 асист у 11 матчах за Ліон. У матчі проти Осера (3:2) Яремчук відзначився дублем.

Зазначимо, що 3 травня в межах 32-го туру Ліги 1 Ліон зіграє проти Ренна. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

