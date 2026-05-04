Яремчук – про перемогу Ліона над Ренном: Попереду ще два фінали

Нападник французького Ліона Роман Яремчук відреагував на домашню перемогу над Ренном у рамках 32-го туру Ліги 1.

Його слова наводить RMC Sport.

Український форвард відзначив перший гол у виконанні суперника. На думку Романа, цей м'яч може стати найкращим голом року.

Це був складний матч. Перший гол, який вони забили, – можливо, стане голом року. Після цього ми почали краще грати й створювати моменти. Було важливо швидко забити перший м'яч. Ми заслуговуємо на ці 3 очки. Дякую вболівальникам – підтримка була неймовірною. Попереду ще два фінали", – сказав футболіст.

Нагадаємо, що поєдинок закінчився звитягою "ткачів" 4:2, а Яремчук став автором першого результативного удару у складі Ліона. Для нього це м'яч став 5-м у 12-ти зіграних іграх за клуб Ліги 1. Також у його активі один асист.

Роман відіграв 70 хвилин та був замінений на Павела Шульца.

Ліон після 32-х турів замикає трійку лідерів турнірної таблиці Ліги 1, набравши 60 балів. Відставання від лідера сезону ПСЖ складає 10 очок, а від другого Ланса – 4 пункти.

В останніх двох турах підопічні Фонсеки зіграють на виїзді проти Тулузи (10 травня) та вдома проти Ланса (17 травня).

Раніше головний тренер французької команди Паулу Фонсека висловився про адаптацію форварда збірної України.