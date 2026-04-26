Працюємо далі: Яремчук – про перемогу Ліона у Лізі 1

Нападник збірної України Роман Яремчук оцінив тріумфом своєї команди у матчі проти Осера у 31 турі Ліги 1.

Форвард відкрив рахунок у грі в першому таймі. У другій половині оформив дубль, забивши третій гол Ліона. Перемога дозволила команді піднятися на третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату.

"Молодці, команда. Важлива перемога! Попереду важливі матчі – працюємо далі", – написав Яремчук.

Раніше виступ нападника прокоментував головний тренер команди Пауло Фонсека.

Нагадаємо, що Яремчук на правах оренди приєднався до Ліона на початку лютого 2026 року. На рахунку нападника 4 голи та 1 асист у 11 матчах.

У турнірній таблиці французької Ліги 1 Ліон посідає третє місце, маючи в активі 57 очок.