Яремчук в стартовому складі: Ліон та Ренн оголосили склади на матч 32 туру Ліги 1

Тренерські штаби Ліона та Ренни оголосили стартові склади на поєдинок 32-го туру французької Ліги 1.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

Ліон: Гріф – Толіссо, Ендрік, Абнер, Морейра, Ньяхате, Мата, Мортон, Мера, Яремчук, Метланд-Ніл.

Ренна: Самба – Сейду, Е Будлал, Брассьє, Мерлін, Ронжієр, Камара, Шиманський, Аль-Тамарі, Емболо, Лепол.

Матч відбудеться на стадіоні "Групама" у Десін-Шарп'є. Початок о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що Ліон посідає 4 місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи в активі 57 очок. Натомість Ренна з 56 балами йде 5-м одразу за опонентом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Ліон, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,13. На успіх Ренни можна поставити з коефіцієнтом 3,32, на нічию – 3,86.

