Яремчук в стартовому складі: Ліон та Ренн оголосили склади на матч 32 туру Ліги 1

Володимир Слюсарь — 3 травня 2026, 21:33
Яремчук в стартовому складі: Ліон та Ренн оголосили склади на матч 32 туру Ліги 1

Тренерські штаби Ліона та Ренни оголосили стартові склади на поєдинок 32-го туру французької Ліги 1.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

Ліон: Гріф – Толіссо, Ендрік, Абнер, Морейра, Ньяхате, Мата, Мортон, Мера, Яремчук, Метланд-Ніл.

Ренна: Самба – Сейду, Е Будлал, Брассьє, Мерлін, Ронжієр, Камара, Шиманський, Аль-Тамарі, Емболо, Лепол.

Матч відбудеться на стадіоні "Групама" у Десін-Шарп'є. Початок о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що Ліон посідає 4 місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи в активі 57 очок. Натомість Ренна з 56 балами йде 5-м одразу за опонентом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Ліон, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,13. На успіх Ренни можна поставити з коефіцієнтом 3,32, на нічию – 3,86.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

