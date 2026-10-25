Дуже радий допомогти команді перемогти: Ванат поділився емоціями від хеттрику за Жирону

Нападник Жирони та збірної України Владислав Ванат висловився про свій хеттрик в Сегунді у ворота Сельти Б.

Своїми емоціями футболіст поділився із клубними соцмережами.

"Привіт вболівальникам Жирони. Я дуже радий забити 3 голи і допомогти команді виграти цей матч. Вітаю команду і фанатів", – сказав Ванат.

Зауважимо, що окрім трьох забитих голів на свій рахунок українець записав ще й асист, що допомогло команді розгромити Сельту 5:1. Для 24-річного Ваната цей хеттрик став першим в кар'єрі на дорослому рівні.

Загалом цього сезону форвард зіграв сім матчів, у яких забив п'ять м'ячів та віддав одну результативну передачу.

У наступному поєдинку Жирона зіграє проти Куерти у межах Кубку Іспанії – поєдинок заплановано на 27 жовтня о 19:30 за київським часом.

Раніше Ванат відзначився голом у матчі 10-го туру Сегунди проти Андорри.