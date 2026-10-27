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Жирона з голом Пищура здобула перемогу в Кубку Іспанії

Олександр Булава — 27 жовтня 2026, 21:24
Жирона з голом Пищура здобула перемогу в Кубку Іспанії
Жирона

У вівторок, 27 жовтня, відбувся матч 1/64 фіналу Кубка Іспанії, в якому Жирона переграла представника п'ятого за силою дивізіону країни – Куарте.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0. Другим голом відзначився Олександр Пищур, для якого це був дебютний м'яч за Жирону.

Нагадаємо, що 21-річний форвард перейшов з угорського Дьйора. Він підписав контракт із "червоно-білими" до завершення сезону-2030/31. Сума трансферу не розголошується. Раніше Фабріціо Романо заявляв, що вона склала один мільйон євро.

Кубок Іспанії 

1/64 фіналу, 27 жовтня

Куарте – Жирона 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 23 Руїс, 0:2 – 60 Піщур

Нагадаємо, напередодні Владислав Ванат відзначився хеттриком у матчі Сегунди.

Жирона

Жирона

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