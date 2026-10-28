Ванат потрапив в одну команду з Мбаппе: українець отримав особливу картку в EA Sports FC 27

Нападник Жирони Владислав Ванат потрапив до сьомої команди тижня в EA Sports FC 27.

Український футболіст отримав спеціальну картку з рейтингом 80, опинившись серед зірок світового футболу в оновленому складі TOTW 7.

Читайте також : Відео IShowSpeed знову програв у футбольному симуляторі: зірка ПСЖ довів блогера до сліз

Найсильнішою стороною картки Ваната стала гра в атаці. Його швидкість оцінили у 81 бал, удари — у 82, а дриблінг — у 80. Показник передач українця становить 70, фізичної підготовки — 75, а гри в захисті — 37.

До сьомої команди тижня також увійшли справжні зірки футболу. Найвищий рейтинг серед зазначених гравців отримав Кіліан Мбаппе — 92. Захисник Габріел має показник 90, Клара Бюль отримала 89, Джорджія Стенвей — 87, а Віктор Осімген — 86.

Нагадаємо, у минулому турі український нападник Жирони відзначився дублем та асистом у матчі 11-го туру іспанської Сегунди проти другої команди Сельти Віго, за що і потрапив до команди тижня EA FC 27.

У поточному сезоні на клубному рівні Ванат має 7 матчів, у яких записав до свого активу 5 забитих м'ячів та віддав 2 результативні передачі.