Український нападник номінований на звання найкращого гравця Сегунди в жовтні
Владислав Ванат
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Український нападник Жирони Владислав Ванат претендує на нагороду найкращому гравцеві жовтня в Сегунді.
Список номінантів опублікувала Ла Ліга 2.
Окрім Ваната, за нагороду змагатимуться Мігель де ла Фуенте з Альмерії, Ісраель Суеро з Кастельйона, Едер Гарсія з Кордови та Серхіо Роделас із Гранади.
У жовтні Ванат забив у ворота Андорри, а в матчі проти Сельти B оформив хеттрик і віддав результативну передачу. Жирона перемогла в обох зустрічах – 2:0 та 5:1 відповідно.
Зауважимо, що колишній нападник київського Динамо відіграв у поточному сезоні на клубному рівні 7 матчів, у яких записав до свого активу 5 забитих м'ячів та віддав 2 результативні передачі.