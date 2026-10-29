Український нападник номінований на звання найкращого гравця Сегунди в жовтні

Український нападник Жирони Владислав Ванат претендує на нагороду найкращому гравцеві жовтня в Сегунді.

Список номінантів опублікувала Ла Ліга 2.

🌟 ¡Los nominados a JUGADOR DEL MES de octubre en #LALIGAHYPERMOTION! ⚽️ @Migueldlfuente9 | @U_D_Almeria ✨ Isra Suero | @CDCastellon 🎩 Eder García | @CordobaCF_ofi 💫 Sergio Rodelas | @GranadaCF 🪄 Vladyslav Vanat | @GironaFC 🗳️ Vota: https://t.co/47i7oNB4tS #PREMIOSLALIGA https://t.co/RRHrpwU69s — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) October 29, 2026

Окрім Ваната, за нагороду змагатимуться Мігель де ла Фуенте з Альмерії, Ісраель Суеро з Кастельйона, Едер Гарсія з Кордови та Серхіо Роделас із Гранади.

У жовтні Ванат забив у ворота Андорри, а в матчі проти Сельти B оформив хеттрик і віддав результативну передачу. Жирона перемогла в обох зустрічах – 2:0 та 5:1 відповідно.

Зауважимо, що колишній нападник київського Динамо відіграв у поточному сезоні на клубному рівні 7 матчів, у яких записав до свого активу 5 забитих м'ячів та віддав 2 результативні передачі.