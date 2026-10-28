Це дуже важливий момент для мене: Пищур – про свій дебютний гол за Жирону

Український нападник Жирони Олександр Пищур прокоментував свій дебютний гол за каталонський клуб, наголосивши, що це дуже важливий момент у його кар'єрі.

Про це він написав у Інстаграм.

"Дякую кожному за підтримку. Перший гол за Жирону – це дуже важливий момент для мене і моєї кар'єри. Я дуже щасливий", – зазначив він.

Нагадаємо, свій дебютний гол за Жирону забив 21-річний форвард забив у матчі Кубку Іспанії проти Куарте (2:0).

У поточному сезоні Пищур зіграв за каталонський клуб 9 матчів: 8 у Сегунді та 1 у Кубку Іспанії.

Олександр перейшов у Жирону 12 червня 2026 року з угорського Дьйора. Він підписав контракт на п'ять сезонів – до літа 2031-го.