Абсолютний рекорд Мессі, гольова феєрія від Мбаппе та Голанда, камбек Алжиру: підсумки 12-го дня ЧС-2026

Дванадцятий ігровий день чемпіонату світу-2026 подарував уболівальникам справжнє свято футболу та яскраві виступи головних зірок турніру. Ліонель Мессі оформив дубль і вивів Аргентину до плейоф, француз Кіліан Мбаппе двічі засмутив Ірак, Ерлінг Голанд допоміг Норвегії здобути драматичну перемогу над Сенегалом, а Алжир здійснив камбек у матчі з Йорданією.

Результати 12-го ігрового дня ЧС-2026

Понеділок, 22 червня

Вівторок, 23 червня

Мессі побив рекорд Клозе та вивів Аргентину в плейоф

Поєдинок проти Австрії став справжнім бенефісом Ліонеля Мессі. Уже на 9-й хвилині капітан аргентинців міг встановити новий рекорд Мундіалів, але не реалізував пенальті.

Втім, ця невдача не зламала лідера "альбіселесте". На 38-й хвилині Мессі відкрив рахунок, а вже в компенсований час оформив дубль, остаточно знявши питання щодо переможця.

Відеоогляд матчу Аргентина – Австрія

Завдяки дублю Мессі став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу за кількістю голів, довівши свій доробок до 18 м'ячів і залишивши позаду Мірослава Клозе (16). Також аргентинець оновив рекорди за кількістю матчів (28), перемог (18) та хвилин, проведених на Мундіалях (2 489 хвилин).

Ще до свого першого гола в матчі Мессі увійшов в історію Мундіалів як перший гравець, який не реалізував три пенальті в основний час чемпіонатів світу.

Найкращим гравцем матчу закономірно визнали саме Ліонеля Мессі.

Lionel Messi takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 👏



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/Bv5jp7jNR6 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026

Франція розгромила Ірак, Мбаппе в погоні за Мессі

У матчі групи I збірна Франції не залишила шансів Іраку та достроково гарантувала собі місце в плейоф.

Головним героєм зустрічі став Кіліан Мбаппе. Форвард відкрив рахунок на 14-й хвилині після передачі Майкла Олісе, а на початку другого тайму оформив дубль.

Крапку в матчі поставив Усман Дембеле, який забив свій дебютний гол на чемпіонатах світу.

Відеоогляд матчу Франція – Ірак

Мбаппе був визнаний найкращим гравцем матчу. Завдяки дублю француз довів свій рахунок до 16 голів на чемпіонатах світу та зрівнявся з легендарним Мірославом Клозе. Попереду залишається лише Мессі з 18 голами.

Kylian Mbappé earns the Superior Player of the Match trophy. ✨



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/2E394ujCgk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026

Голанд оформив дубль і гарантував Норвегії місце в плейоф

Норвегія здобула непросту перемогу над Сенегалом у результативному матчі.

Перший гол наприкінці першого тайму забив Педерсен, який скористався помилкою захисника "Левів Теранги". Після перерви Ерлінг Голанд оформив дубль упродовж десяти хвилин і забезпечив своїй команді комфортну перевагу.

Сенегальці відповіли двома голами Ісмаїли Сарра, але врятуватися від поразки не змогли.

Відеоогляд матчу Норвегія – Сенегал

Голанд став найкращим гравцем матчу та продовжив історичний старт на Мундіалі. Нападник Манчестер Сіті забив свій третій і четвертий голи на ЧС-2026, ставши першим норвежцем, який відзначився у двох поспіль матчах чемпіонату світу. Також він став першим гравцем із часів Гаррі Кейна на ЧС-2018, який забивав щонайменше по два м'ячі у кожному зі своїх перших двох поєдинків на Мундіалі.

Разом із Францією збірна Норвегії достроково гарантувала собі місце в плейоф.

Алжир вирвав перемогу над Йорданією в арабському дербі

Заключний матч ігрового дня ледь не завершився гучною сенсацією. Дебютант чемпіонатів світу збірна Йорданії була близькою до перемоги над Алжиром, для якого цей Мундіаль став п'ятим в історії.

Йорданці відкрили рахунок на 36-й хвилині, коли Нізар Аль-Рашдан точним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у сітку воріт суперника. Перевага "Лицарів" зберігалася до 69-ї хвилини, поки Надір Бенбуалі не відновив рівновагу.

Розв'язка настала наприкінці зустрічі. Амін Гуірі скористався помилкою оборони та після відскоку від захисника відправив м'яч практично в порожні ворота, принісши алжирцям вольову перемогу.

Відеоогляд матчу Йорданія – Алжир

Завдяки цьому успіху Алжир здобув свою першу перемогу на чемпіонатах світу з 2014 року та зберіг шанси на вихід до плейоф перед заключним туром групового етапу.

Найкращим гравцем матчу був визнаний півзахисник збірної Алжиру Ібрагім Маза, який допоміг своїй команді здійснити камбек у поєдинку з Йорданією.

The fans have spoken – Ibrahim Maza is your Superior Player of the Match! 🌟#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/DoD36FYgfr — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026

Турнірне становище в групах I та J

У групі I Франція та Норвегія набрали по шість очок і достроково вийшли до плейоф. У заключному турі Сенегал та Ірак в очному матчі визначать команду, яка збереже шанси на вихід до плейоф.

У групі J Аргентина достроково гарантувала собі місце в плейоф. По три очки після двох турів мають Австрія та Алжир, тоді як Йорданія поки що залишається без набраних балів.

Гонка бомбардирів ЧС-2026

Після двох турів одноосібним лідером перегонів бомбардирів є Ліонель Мессі, який має п'ять голів.

Ліонель Мессі (Аргентина) – 5 голів (2 матчі) Ерлінг Голанд (Норвегія) – 4 голи (2 матчі) Кіліан Мбаппе (Франція) – 4 голи (2 матчі) Деніз Ундав (Німеччина) – 3 голи (2 матчі) Джонатан Девід (Канада) – 3 голи (2 матчі)

Що далі на ЧС-2026?

23 червня у програмі 13-го ігрового дня ЧС-2026 заплановано два протистояння: Португалія – Узбекистан (20:00) та Англія – Гана (23:00).

У нічному слоті 24 червня відбудуться одразу два матчі: Панама – Хорватія (02:00), Колумбія – ДР Конго (05:00).