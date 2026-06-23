Абсолютний рекорд Мессі, гольова феєрія від Мбаппе та Голанда, камбек Алжиру: підсумки 12-го дня ЧС-2026
Дванадцятий ігровий день чемпіонату світу-2026 подарував уболівальникам справжнє свято футболу та яскраві виступи головних зірок турніру. Ліонель Мессі оформив дубль і вивів Аргентину до плейоф, француз Кіліан Мбаппе двічі засмутив Ірак, Ерлінг Голанд допоміг Норвегії здобути драматичну перемогу над Сенегалом, а Алжир здійснив камбек у матчі з Йорданією.
Результати 12-го ігрового дня ЧС-2026
Понеділок, 22 червня
- Аргентина – Австрія 2:0 (Група J)
Вівторок, 23 червня
- Франція – Ірак 3:0 (Група I)
- Норвегія – Сенегал 3:2 (Група I)
- Йорданія – Алжир 1:2 (Група J)
Мессі побив рекорд Клозе та вивів Аргентину в плейоф
Поєдинок проти Австрії став справжнім бенефісом Ліонеля Мессі. Уже на 9-й хвилині капітан аргентинців міг встановити новий рекорд Мундіалів, але не реалізував пенальті.
Втім, ця невдача не зламала лідера "альбіселесте". На 38-й хвилині Мессі відкрив рахунок, а вже в компенсований час оформив дубль, остаточно знявши питання щодо переможця.
Завдяки дублю Мессі став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу за кількістю голів, довівши свій доробок до 18 м'ячів і залишивши позаду Мірослава Клозе (16). Також аргентинець оновив рекорди за кількістю матчів (28), перемог (18) та хвилин, проведених на Мундіалях (2 489 хвилин).
Ще до свого першого гола в матчі Мессі увійшов в історію Мундіалів як перший гравець, який не реалізував три пенальті в основний час чемпіонатів світу.
Найкращим гравцем матчу закономірно визнали саме Ліонеля Мессі.
Франція розгромила Ірак, Мбаппе в погоні за Мессі
У матчі групи I збірна Франції не залишила шансів Іраку та достроково гарантувала собі місце в плейоф.
Головним героєм зустрічі став Кіліан Мбаппе. Форвард відкрив рахунок на 14-й хвилині після передачі Майкла Олісе, а на початку другого тайму оформив дубль.
Крапку в матчі поставив Усман Дембеле, який забив свій дебютний гол на чемпіонатах світу.
Мбаппе був визнаний найкращим гравцем матчу. Завдяки дублю француз довів свій рахунок до 16 голів на чемпіонатах світу та зрівнявся з легендарним Мірославом Клозе. Попереду залишається лише Мессі з 18 голами.
Голанд оформив дубль і гарантував Норвегії місце в плейоф
Норвегія здобула непросту перемогу над Сенегалом у результативному матчі.
Перший гол наприкінці першого тайму забив Педерсен, який скористався помилкою захисника "Левів Теранги". Після перерви Ерлінг Голанд оформив дубль упродовж десяти хвилин і забезпечив своїй команді комфортну перевагу.
Сенегальці відповіли двома голами Ісмаїли Сарра, але врятуватися від поразки не змогли.
Голанд став найкращим гравцем матчу та продовжив історичний старт на Мундіалі. Нападник Манчестер Сіті забив свій третій і четвертий голи на ЧС-2026, ставши першим норвежцем, який відзначився у двох поспіль матчах чемпіонату світу. Також він став першим гравцем із часів Гаррі Кейна на ЧС-2018, який забивав щонайменше по два м'ячі у кожному зі своїх перших двох поєдинків на Мундіалі.
Разом із Францією збірна Норвегії достроково гарантувала собі місце в плейоф.
Алжир вирвав перемогу над Йорданією в арабському дербі
Заключний матч ігрового дня ледь не завершився гучною сенсацією. Дебютант чемпіонатів світу збірна Йорданії була близькою до перемоги над Алжиром, для якого цей Мундіаль став п'ятим в історії.
Йорданці відкрили рахунок на 36-й хвилині, коли Нізар Аль-Рашдан точним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у сітку воріт суперника. Перевага "Лицарів" зберігалася до 69-ї хвилини, поки Надір Бенбуалі не відновив рівновагу.
Розв'язка настала наприкінці зустрічі. Амін Гуірі скористався помилкою оборони та після відскоку від захисника відправив м'яч практично в порожні ворота, принісши алжирцям вольову перемогу.
Завдяки цьому успіху Алжир здобув свою першу перемогу на чемпіонатах світу з 2014 року та зберіг шанси на вихід до плейоф перед заключним туром групового етапу.
Найкращим гравцем матчу був визнаний півзахисник збірної Алжиру Ібрагім Маза, який допоміг своїй команді здійснити камбек у поєдинку з Йорданією.
Турнірне становище в групах I та J
У групі I Франція та Норвегія набрали по шість очок і достроково вийшли до плейоф. У заключному турі Сенегал та Ірак в очному матчі визначать команду, яка збереже шанси на вихід до плейоф.
У групі J Аргентина достроково гарантувала собі місце в плейоф. По три очки після двох турів мають Австрія та Алжир, тоді як Йорданія поки що залишається без набраних балів.
Гонка бомбардирів ЧС-2026
Після двох турів одноосібним лідером перегонів бомбардирів є Ліонель Мессі, який має п'ять голів.
- Ліонель Мессі (Аргентина) – 5 голів (2 матчі)
- Ерлінг Голанд (Норвегія) – 4 голи (2 матчі)
- Кіліан Мбаппе (Франція) – 4 голи (2 матчі)
- Деніз Ундав (Німеччина) – 3 голи (2 матчі)
- Джонатан Девід (Канада) – 3 голи (2 матчі)
Що далі на ЧС-2026?
23 червня у програмі 13-го ігрового дня ЧС-2026 заплановано два протистояння: Португалія – Узбекистан (20:00) та Англія – Гана (23:00).
У нічному слоті 24 червня відбудуться одразу два матчі: Панама – Хорватія (02:00), Колумбія – ДР Конго (05:00).