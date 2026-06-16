Франція та Сенегал назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026 в групі I

Тренери збірних Франції та Сенегалу визначилися зі стартовими складами на матч 1-го туру групи I чемпіонату світу-2026 з футболу.

Матч відбудеться у вівторок, 16 червня.

Франція: Меньян, Упамекано, Кунде, Саліба, Ернандес, Чуамені, Рабйо, Дембеле, Мбаппе, Олісе, Дуе.

Сенегал: Менді, Кулібалі, Діатта, Някате, Діуф, Гейє, Камара, Гейє, Мане, Джексон, Сарр.

Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом. В Україні наживо гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Франція – Сенегал, з якою ви можете ознайомитися за посиланням

Також в групі I змагаються Ірак та Норвегія, матч між якими відбудеться 17 червня о 01:00 за київським часом.

Нагадаємо, що 16 червня, збірна Ірану зіграла внічию з Новою Зеландією у першому для них матчі на чемпіонаті світу-2026 з футболу.