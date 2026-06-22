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Мессі став першим гравцем в історії ЧС із трьома нереалізованими пенальті

Олександр Булава — 22 червня 2026, 20:53
Мессі став першим гравцем в історії ЧС із трьома нереалізованими пенальті
Ліонель Мессі
Getty Images

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі став першим гравцем в історії чемпіонатів світу з футболу, який не реалізував три пенальті в основний час.

На 9-й хвилині матчу з Австрією форвард виконав 11-метровий, але не влучив по воротах.

Для Мессі це вже третій нереалізований пенальті на чемпіонатах світу. У 2018 році його удар парирував голкіпер збірної Ісландії Ганнес Галльдоурссон, а у 2022-му — воротар збірної Польщі Войцех Щенсний.

Згодом аргентинець реабілітувався і відзначився голом з гри. Цей м'яч дозволив йому одноосібно очолити історичний рейтинг бомбардирів чемпіонатів світу. Тепер на рахунку Мессі 17 голів на мундіалях, що на один більше, ніж у Мірослав Клозе (16).

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Нагадаємо, Мессі також став першим футболістом в історії, який зіграв на 6 різних чемпіонатах світу, і першим аргентинцем, який забив 200 голів за національну команду.

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