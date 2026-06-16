Франція – Сенегал: онлайн-трансляція матчу ЧС-2026

У вівторок, 16 червня, відбудеться матч першого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Франції та Сенегалу.

Гру на "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді розсудить австралійська бригада арбітрів на чолі з Алірезою Фагані. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Франція – Сенегал безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що ліцензований букмекер betking вважає фаворитом матчу підопічних Дідьє Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,52. Нічия – 4,33. Виграш африканців – 6,66.

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Нагадаємо, що у групі I також опинились збірні Норвегії та Іраку. Вони своє очне протистояння проведуть 17 червня о 1:00 за київським часом.