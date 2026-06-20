Тренер збірної Сенегалу працює на ЧС-2026 без контракту
Головний тренер збірної Сенегалу Пап Тіав працює на чемпіонаті світу 2026 року без контракту.
Про це повідомляє Sport News Africa.
За їхньої інформацією, термін дії попереднього контракту фахівця сплив, а нову угоду Федерація футболу Сенегалу йому не поки що не запропонувала. Тому де-факто Тіав зараз виконує свої обов'язки безкоштовно.
При цьому, за попереднім контрактом у Федерації футболу Сенегалу є 5-місячна заборгованість по зарплаті перед Тіавом. Це не єдині фінансові проблеми у збірній: команді досі не виплатили призові за виступ на Кубку Африки-2025.
Також через скорочення бюджету збірна Сенегалу залишилася без штатного кухаря, через що гравці змушені замовляти собі харчування самостійно.
Нагадаємо, у першому турі ЧС-2026 збірна Сенегалу програла Франції 1:3.