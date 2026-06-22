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Мессі перевершив Клозе, встановивши абсолютний рекорд ЧС

Олександр Булава — 22 червня 2026, 22:15
Мессі перевершив Клозе, встановивши абсолютний рекорд ЧС
Ліонель Мессі
Getty Images

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі перевершив рекорд Мірослава Клозе за забитими м'ячами на чемпіонатах світу з футболу.

Зірковий форвард відзначився голом у матчі 2-го туру групового турніру проти збірної Австрії, замкнувши передачу партнера у штрафному майданчику суперника.

Цей гол став для Мессі вже 17-м на чемпіонатах світу і четвертим на поточному мундіалі. 38-річний нападник побив рекорд німця Мірослава Клозе (16 голів) та одноосібно очолив список найкращих бомбардирів в історії турніру.

Вже у компенсований час матчу з Австрією Мессі оформив дубль. Нападник підібрав м'яч у штрафному майданчику суперника, майстерно обіграв голкіпера та відправив його в сітку поміж ніг захисника, закріпивши за собою статус абсолютного рекордсмена чемпіонатів світу за кількістю забитих голів – 18.

Найкращі бомбардири в історії чемпіонатів світу

  1. Ліонель Мессі (Аргентина) – 18
  2. Мірослав Клозе (Німеччина) – 16
  3. Роналдо (Бразилія) – 15
  4. Герд Мюллер (Німеччина) – 14
  5. Кіліан Мбаппе (Франція) – 14
  6. Пеле (Бразилія) – 12

Нагадаємо, що в першому турі чемпіонату світу-2026 року збірна Аргентини обіграла Алжир 3:0. Мессі оформив у цьому матчі хет-трик та зрівнявся з голами з Клозе.

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Ліонель Мессі

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