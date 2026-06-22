Книга Гіннесса перерахувала всі рекорди Мессі в межах ЧС, які він побив у матчі проти Австрії

Зірковий нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі за підсумком матчу ЧС-2026 проти збірної Австрії (2:0) встановив низку рекордів в межах світових футбольних першостей.

Всі досягнення 38-річного гравця перерахувала Книга рекордів Гіннесса.

All the records broken by Lionel Messi today:



Most FIFA World Cup finals goals by a football (soccer) player - 18



Most FIFA World Cup matches played in by an individual - 28



Most matches won by a player at the football (soccer) FIFA World Cup - 18



Most minutes played in the… — Guinness World Records (@GWR) June 22, 2026

Так, він забив найбільшу кількість голів у фінальних частинах чемпіонів світу (18) та очолив список бомбардирів за всю історію турніру.

Аргентинець провів найбільшу кількість матчів (28) в межах чемпіонатів світу з футболу.

Мессі здобув найбільшу кількість перемог в якості гравця на чемпіонатах світу – 18.

Ліонель також зіграв найбільшу кількість хвилин у фінальних частинах в історії Мундіалів (2,489 хвилин).

Нагадаємо, завдяки перемозі над Австрією, Аргентина достроково вийшла в 1/16 фіналу турніру.