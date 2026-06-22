Книга Гіннесса перерахувала всі рекорди Мессі в межах ЧС, які він побив у матчі проти Австрії
Зірковий нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі за підсумком матчу ЧС-2026 проти збірної Австрії (2:0) встановив низку рекордів в межах світових футбольних першостей.
Всі досягнення 38-річного гравця перерахувала Книга рекордів Гіннесса.
Так, він забив найбільшу кількість голів у фінальних частинах чемпіонів світу (18) та очолив список бомбардирів за всю історію турніру.
Аргентинець провів найбільшу кількість матчів (28) в межах чемпіонатів світу з футболу.
Мессі здобув найбільшу кількість перемог в якості гравця на чемпіонатах світу – 18.
Ліонель також зіграв найбільшу кількість хвилин у фінальних частинах в історії Мундіалів (2,489 хвилин).
Нагадаємо, завдяки перемозі над Австрією, Аргентина достроково вийшла в 1/16 фіналу турніру.