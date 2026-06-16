Холодний душ для Іспанії, Іран та Нова Зеландія влаштували гольову феєрію: підсумки п'ятого дня ЧС-2026

П'ятий ігровий день чемпіонату світу-2026 не обійшовся без несподіванок. Усі чотири матчі у групах H та G завершилися внічию: Іспанія сенсаційно втратила очки з дебютантом Мундіалю Кабо-Верде, Бельгія врятувалася у грі з Єгиптом, Саудівська Аравія була близькою до перемоги над Уругваєм, а Іран та Нова Зеландія влаштували результативну перестрілку.

Результати п'ятого ігрового дня ЧС-2026

Понеділок, 15 червня

Іспанія – Кабо-Верде 0:0 (Група Н)

Бельгія – Єгипет 1:1 (Група G)

Вівторок, 16 червня

Саудівська Аравія – Уругвай 1:1 (Група Н)

Іран – Нова Зеландія 2:2 (Група G)

Дебютанти ЧС-2026 створили головну сенсацію дня

У стартовому матчі збірна Іспанії несподівано не змогла обіграти дебютанта чемпіонату світу – команду Кабо-Верде. Поєдинок завершився без голів – 0:0.

Іспанці традиційно володіли м'ячем, однак довго не могли створити реальної загрози біля воріт суперника. Найнебезпечніші моменти у першому таймі виникли вже ближче до перерви: Ферран Торрес влучив у поперечку, а згодом пробив прямо по центру воріт.

Після перерви "Червона фурія" повністю контролювала гру та посилила тиск. Головний тренер Луїс де ла Фуенте навіть кинув у бій Ламіна Ямаля, який мав пропустити старт Мундіалю. Проте ні Фабіан Руїс, ні Мікель Оярсабаль, ні Мікель Меріно не змогли знайти шлях до воріт суперника.

У підсумку Кабо-Верде здобуло історичне перше очко на чемпіонатах світу, а Іспанія несподівано стартувала з осічки.

Відеоогляд Іспанія – Кабо-Верде

Цікаві факти матчу

Нападник іспанців Мікель Оярсабаль став першим гравцем із 1966 року, який провів стартові 30 хвилин матчу чемпіонату світу без жодного дотику до м'яча. Водночас Гаві став лише шостим футболістом в історії, який зіграв на двох Мундіалях, не досягнувши 22-річного віку.

Окремо відзначився і 40-річний голкіпер Кабо-Верде Возінья, який став найстаршим воротарем в історії, що зберіг ворота "сухими" у дебютному матчі на чемпіонатах світу. Саме його ФІФА визнала найкращим гравцем зустрічі.

Після нічиєї з Іспанією воротар Кабо-Верде став справжньою зіркою соцмереж. Якщо до стартового матчу ЧС-2026 на його Інстаграм було підписано лише 56 тисяч людей, то після фінального свистка аудиторія голкіпера стрімко зросла – понад 3,5 мільйона нових фоловерів за лічені години. Вражаючий перформанс приніс Возіньї не лише звання найкращого гравця матчу, а й світову популярність.

Бельгія втратила очки з Єгиптом

Збірна Бельгії також не змогла стартувати з перемоги, розписавши нічию з Єгиптом – 1:1.

"Червоні дияволи" контролювали м'яч, однак майже не створювали гостроти біля воріт суперника. Натомість єгиптяни використали один із перших шансів: на 19-й хвилині Емам Ашур гарматним ударом у кут воріт Тібо Куртуа відкрив рахунок.

Після перерви бельгійці додали. Кевін де Брюйне зі штрафного влучив у стійку, а на 66-й хвилині тренер Руді Гарсія випустив Ромелу Лукаку. Саме активність форварда Наполі у штрафному майданчику призвела до автоголу Мохамеда Хані, який урятував бельгійців від поразки.

Відеоогляд матчу Бельгія – Єгипет

Найкращим гравцем матчу визнали автора гола збірної Єгипту Емама Ашура.

Emam Ashour earns the Superior Player of the Match trophy. 👑#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/mE913EFno9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026

Саудівська Аравія не втримала перемогу над Уругваєм

Ще одна несподіванка ледь не сталася у групі H, де Саудівська Аравія була за крок від перемоги над Уругваєм – 1:1.

Першого гола довелося чекати до 41-ї хвилини. Захисник Аль-Насра Алі Аль-Амрі замкнув атаку та відправив м'яч у сітку воріт уругвайців буквально "в роздягальню".

Команда Марсело Б'єлси довго не могла знайти свою гру, однак за десять хвилин до завершення основного часу Рональд Араухо повернув Уругвай у матч, зрівнявши рахунок.

Фінальні хвилини пройшли під тотальним тиском південноамериканців, однак саудівці вистояли й сенсаційно відібрали очки в одного з фаворитів квартету.

Відеоогляд матчу Саудівська Аравія – Уругвай

Найкращим гравцем матчу визнали лідера уругвайців Федеріко Вальверде.

Іран і Нова Зеландія влаштували гольову перестрілку

Найрезультативніший матч дня відбувся у групі G, де Іран та Нова Зеландія розійшлися бойовою нічиєю – 2:2.

Новозеландці швидко відкрили рахунок: уже на 7-й хвилині Елайджа Джаст результативно замкнув передачу від Кріса Вуда.

На 32-й хвилині іранці зусиллями Раміна Резаеяна зрівняли рахунок. Наприкінці першого тайму "Принци Персії" відзначилися вдруге, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Після перерви сценарій повторився – зв'язка Вуд – Джаст знову спрацювала. На 54-й хвилині нападник Ноттінгем Фореста асистував партнеру, і Нова Зеландія вдруге вийшла вперед – 1:2.

Втім, іранці знову знайшли відповідь. На 65-й хвилині Мохебі красивим ударом головою після подачі Резаеяна встановив остаточний рахунок – 2:2.

Відеоогляд матчу Іран – Нова Зеландія

Найкращим гравцем матчу Іран – Нова Зеландія став 36-річний Рамін Резаеян. Для досвідченого захисника це вже третій Мундіаль у кар'єрі, а в поєдинку з новозеландцями він відзначився голом та результативною передачею.

The fans have spoken – Ramin Rezaeian is your Superior Player of the Match! ⚽#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/upoSqhaEfC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026

Турнірне становище в групах G і H

У групі G після першого туру зберігається абсолютна рівність – усі чотири збірні мають по одному очку. Завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів попереду Нова Зеландія та Іран.

Standings provided by Sofascore

Не менш заплутана ситуація і в групі H. Сенсаційні нічиї Іспанії та Уругваю призвели до того, що всі команди квартету стартували з одного набраного бала. Кабо-Верде та Саудівська Аравія не варто скидати з рахунків, адже вони вже довели, що готові нав'язати боротьбу фаворитам.

Standings provided by Sofascore

Що далі на ЧС-2026?

Шостий ігровий день подарує дебют чинних віцечемпіонів світу французів, старт Аргентини Ліонеля Мессі, а також матчі за участю Норвегії та Сенегалу. Мундіаль продовжує дивувати несподіваними результатами, а боротьба за вихід до плейоф лише загострюється.