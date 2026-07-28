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Виконав обіцянку. Кукурелья набив тату із портретом де ла Фуенте

Олег Дідух — 28 липня 2026, 18:49
Виконав обіцянку. Кукурелья набив тату із портретом де ла Фуенте
Марк Кукурелья
Інстаграм

Лівий захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья набив тату із портретом головного тренера команди Луїса де ла Фуенте.

Про це повідомив сам новачок мадридського Реала на своїй сторінці в Інстаграмі.

Місцем для такої тату Кукурелья вибрав ліву руку. Нагадаємо, перед стартом чемпіонату світу захисник пообіцяв набити тату з портретом де ла Фуенте, якщо Іспанія стане переможцем мундіалю.

Іспанці вийшли до фіналу, де перемогли Аргентину з рахунком 1:0. Після цього Кукурелья виконав свою обіцянку та набив тату з портретом наставника команди.

Зазначимо, що перед фіналом чемпіонату світу Кукурелья також заявив, що завершить кар'єру в складі збірної Іспанії, якщо команда завоює титул. Проте про завершення виступів за збірну захисник поки що не оголошував.

Збірна Іспанії з футболу Луїс де ла Фуенте Марк Кукурелья

Марк Кукурелья

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