Зірка збірної Іспанії розійшовся із дівчиною: перед цим його бачили з іншими дівчатами на яхті

Після тріумфу на чемпіонаті світу-2026 у житті вінгера збірної Іспанії Ніко Вільямса відбулися не лише футбольні, а й особисті зміни.

За інформацією іспанських ЗМІ, футболіст Атлетіка розійшовся зі своєю дівчиною Айні Гарсією, з якою перебував у стосунках із середини 2024 року.

Перші чутки про розрив з'явилися після того, як Айні відписалася від Вільямса у соцмережах і видалила всі спільні фотографії з ним. Згодом журналісти підтвердили, що пара більше не разом.

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Повідомляється, що розставання минуло без гучних скандалів, зрад чи конфліктів. За даними джерел, молоді люди просто вирішили завершити свої стосунки.

Втім, незадовго до появи інформації про розрив іспанська преса звернула увагу на відпочинок Ніко у компанії друзів і кількох дівчат. Айні серед них не було, що лише посилило чутки про завершення роману.

Nico Williams campeón español habría terminado su relacion con su novia después de que se filtraran fotos con otras mujeres en un yate👀 pic.twitter.com/MDlcTXxNOL — nom0leste (@nom0leste) July 29, 2026

До слова, зараз Вільямс продовжує відпочивати у компанії дівчат, але тепер вже у статусі холостяка.

Nico Williams was captured enjoying Ibiza on board a yacht alongside friends and several girls, following their love breakup. His ex already unfollowed him 👀 pic.twitter.com/bOgoq3Dk07 — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 30, 2026

Айні Гарсія родом із Мунгії в Країні Басків. Вона навчалася в Університеті Країни Басків, де вивчала комп'ютерну інженерію та штучний інтелект. Під час стосунків дівчина часто підтримувала футболіста, зокрема в період, коли він відновлювався після травм.

Раніше повідомлялося, що найкращий друг Ніко та зірка Барселони потрапив у скандал після гучних слів його колишньої дівчини про їхній роман.