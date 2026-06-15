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Оярсабаль – перший гравець з 1966 року, який провів стартові 30 хвилин матчу ЧС без жодного дотику до м'яча

Микола Літвінов — 15 червня 2026, 22:00
Оярсабаль – перший гравець з 1966 року, який провів стартові 30 хвилин матчу ЧС без жодного дотику до м'яча
Мікель Оярсабаль
sefutbol/instagram

Центральний нападник збірної Іспанії та Реала Сосьєдад Мікель Оярсабаль став першим гравцем із 1966 року, який провів перші 30 хвилин матчу чемпіонату світу без жодного дотику до м'яча.

Про це повідомляє Opta Joe.

29-річний нападник досяг цього "титулу" у зустрічі проти Кабо-Верде, яка проходила у межах 1-го туру групи H на цьогорічній світовій першості. Він провів весь матч на полі.

Від статистичного порталу Sofascore форвард отримав другу найнижчу оцінку в команді – 6.0. Позаду нього правий вінгер каталонської Барселони Ферран Торрес, у нього оцінка 5.7.

Зауважимо, що Іспанія та Кабо-Верде не змогли визначити сильнішого у матчі, розписавши нічию 0:0.

Також додамо, що 29-річний Мікель Оярсабаль провів у футболці збірної провів 54 матчі, у яких відзначився 25 голами та 11 асистами. У складі "Фурії Рохи" став чемпіоном Європи у 2024-му році. 

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