Капітан Реала став найкращим гравцем матчу ЧС-2026

Універсальний півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде був визнаний найкращим гравцем поєдинку першого туру групового раунду ЧС-2026 з футболу Саудівська Аравія – Уругвай.

Лідер "вершкових" вивів уругвайську команду з капітанською пов'язкою та відіграв повний матч. Федеріко не запам'ятався гольовими діями, але декілька разів розряджав свою гармату у бік воріт суперника.

Вальверде провів свою 74-ю зустріч за національну команду (9 голів та 2 асисти).

Уругвай був ближчим до перемоги, попри провальний перший тайм, але розписав нічию з Саудівською Аравією 1:1.

Нагадаємо, що в іншому матчі поточної групи була зафіксована сенсація. Збірна Іспанії не змогла переграти та навіть забити Кабо-Верде (мирова 0:0). Головний наставник "Червоної фурії" Луїс де ла Фуенте прокоментував нічию на старті Мундіалю.

У другому турі Уругвай зіграє проти Кабо-Верде (22 червня о 01:00 за київським часом), а Саудівська Аравія протистоятиме Іспанії (21 червня о 19:00).