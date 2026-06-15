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Після Пеле та Ето'о: Гаві став шостим футболістом в історії, який виступав на двох ЧС у віці до 21 року

Микола Літвінов — 15 червня 2026, 19:46
Після Пеле та Ето'о: Гаві став шостим футболістом в історії, який виступав на двох ЧС у віці до 21 року
Гаві
Барселона

Центральний півзахисник каталонської Барселони та збірної Іспанії Гаві став шостим футболістом в історії, який зіграв на двох чемпіонатах світу, не досягнувши 21-го року.

Про це повідомляє Opta Joe.

Це досягнення йому підкорилося після того, як він вийшов у стартовому складі на матч першого туру у групі H проти Кабо-Верде. Він поступається у цьому списку бразильцю Пеле, північноірландцю Норману Вайтсайду, камерунцям Рігоберу Сонгу, Саломону Олембе та Самюелю Ето'о. 

Зауважимо, що Гаві провів у футболці збірної 31 гру, у яких відзначився 5 голами. У 2023-му році у складі "Фурії Рохи" став чемпіоном Ліги націй.

Нагадаємо, що Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку Іспанії проти Кабо-Верде у груповому етапі світової першості, ознайомитися з якою ви можете за посиланням.

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Гаві

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