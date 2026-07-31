Іспанія увічнила перемогу на ЧС-2026: випустили особливі монети для фанатів

Перемога збірної Іспанії на чемпіонаті світу-2026 продовжує надихати країну на незвичайні способи увічнення історичного тріумфу.

Ще до старту Мундіалю великі бренди активно використовували футбольну тематику. Зокрема, в Іспанії з'явилася ексклюзивна колекція шоколаду Nestlé, де на кожному шматочку були зображені футболісти "Червоної фурії". Після ж фіналу вирішили зробити ще більш символічний сувенір для вболівальників.

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Королівський монетний двір Іспанії оголосив про випуск 50 тисяч пам'ятних монет, присвячених перемозі на чемпіонаті світу. Їхній номінал становить 5 євро, однак колекційна вартість кожної монети складатиме 60,33 євро.

На аверсі зображений король Іспанії Феліпе VI із написом "Феліпе VI, король Іспанії" та роком карбування — 2026. На реверсі розмістили головний трофей чемпіонату світу, прапор Іспанії та напис "Чемпіони світу".

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2026 збірна Іспанії в драматичному поєдинку переграла Аргентину з рахунком 1:0. Єдиний і переможний гол у додатковий час на 106-й хвилині забив Ферран Торрес, принісши своїй країні другий титул чемпіонів світу в історії.

Зазначимо, що перед фіналом чемпіонату світу зірковий футболіст виконав містичний обряд із монетою на удачу в матчі з аргентинцями.