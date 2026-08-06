Шокував фанатів новим образом: зірка Барселони виконав обіцянку після перемоги на ЧС-2026

Півзахисник Барселони та збірної Іспанії Гаві довів, що вміє тримати слово. Майже через місяць після тріумфу на чемпіонаті світу-2026 футболіст кардинально змінив імідж, виконавши обіцянку, яку дав ще перед фіналом турніру.

Напередодні вирішального матчу проти Аргентини хавбек заявив, що пофарбує волосся в рожевий колір, якщо іспанська збірна стане чемпіоном світу. Після перемоги "Фурії Рохи" над аргентинцями Гаві не став відкладати задумане надовго.

Футболіст не лише оновив зачіску, а й перефарбував волосся у яскраво-рожевий колір. Новий образ миттєво став предметом обговорення серед уболівальників у соціальних мережах.

Цікаво, що сам Гаві не був ключовим гравцем Іспанії на чемпіонаті світу. Через травму та високу конкуренцію він провів на турнірі лише п'ять хвилин, вийшовши на заміну в матчі проти Австрії. Попри це, півзахисник офіційно став чемпіоном світу разом із національною командою.

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До речі, Гаві не єдиний іспанець, який вирішив увічнити історичний успіх збірної. Захисник Марк Кукурелья після перемоги на мундіалі зробив татуювання із зображенням головного тренера команди Луїса де ла Фуенте, ще раз підкресливши, наскільки особливим для іспанців став тріумф на ЧС-2026.